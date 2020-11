Viral: los filmaron teniendo sexo en una camioneta del gobierno

L escena, a plena luz del día, sorprendió a una vecina. Pero no se lo tomó como una situación curiosa que podía viralizar en las redes sociales, sino como una ofensa que la llevó, indignada, a denunciar públicamente a una pareja a la que encontró teniendo sexo dentro de una camioneta oficial. La mujer se acercó a la camioneta y les golpeó el vidrio para que terminaran con lo que estaban haciendo, y lo consiguió. El video se hizo viral, pero los comentarios se dividieron: algunas apoyan la actitud de la mujer, y otros la critican.

tuvieron relaciones a plena luz del día en una camioneta de la Provincia de Buenos Aires

Si bien en las imágenes no se pueden percibir detalles del hecho, la vecina asegura que vio todo lo que sucedía cuando salió a hacer compras junto a su pequeño hijo y se encontró con la escena dentro de la camioneta estacionada a pocos metros de su vivienda.

Luego de la situación, aún consternada, la vecina de La Plata le contó INFOCIELO “la verdad no podía creer lo que veía, mandé a mis hijos para adentro de mi casa y me acerqué a la camioneta indignada, les golpeé el vidrio. Asombrados, me miraron, encendieron la camioneta y se fueron refunfuñando. Es el colmo tener que pagarles la nafta y todos los gastos que genera la mantención de un vehículo para que la usen para tener sexo en plena calle y a la luz del día".