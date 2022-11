Viral: le pidió a su ex ver juntos Argentina-México "por Messi"

Ante todo pronóstico, la Selección Argentina cayó por 2-1 ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022 y ahora no puede dar otro paso en falso si aspira a clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo. La siguiente parada será frente a México el próximo sábado a las 16.00 en el Estadio Icónico de Lusail, para luego medirse ante Polonia en el cierre de la fase de grupos.

En este contexto, miles de hinchas albicelestes comienzan a preparar todo tipo de rituales y cábalas para traerle suerte a Lionel Messi y compañía. A tan solo dos días del enfrentamiento ante los norteamericanos, se viralizó una insólita propuesta que le realizó un joven a su ex novia.

"Yo sé que quedamos en no hablar más, pero la Copa América la miramos juntos y pasaron un montón de cosas lindas, yo necesito que a Messi le vaya bien. De verdad, te espero el sábado 16hs", comienza el mensaje enviado por el muchacho, dándole a entender a su ex pareja que no se trataba de ninguna broma.