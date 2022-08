"El chofer pudo bajarse y escapar del auto corriendo. Los ladrones aprovecharon, se subieron al asiento del conductor y huyeron del lugar. Una vecina de la zona le prestó el teléfono al taxista para llamar a sus compañeros. Uno de ellos llegó hasta el lugar y comenzaron con la búsqueda del auto", contó el jefe policial.

A la búsqueda se sumaron móviles de varias empresas de Cipolletti y también prestaron colaboración algunos choferes de Fernández Oro.

El comisario agregó que el primer llamado al comando radioeléctrico indicó que el hombre se encontraba solo en la zona del último puente, en la toma 2 de Febrero. Pero cuando el patrullero de la Unidad 45 llegó hasta el lugar, no encontraron a nadie. Tras una intensa recorrida, lograron dar con el móvil abandonado, un Fiat Cronos, que estaba con luces prendidas y puertas abiertas sobre calle Pastor Bowdler al fondo, antes de llegar al predio La Amistad, en un asentamiento denominado como Toma Nueva.

"Allí de inmediato llegó el taxista asaltado junto con un compañero y denunciaron lo ocurrido. Los ladrones le llevaron el teléfono y parte de la recaudación. Por fortuna el chofer resultó ileso", relató Ruiz Trigo.

Dijo que se está trabajando junto con la Brigada de Investigaciones de Cipolletti para dar con los autores del robo, y que se están inspeccionando las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona del hospital, donde subieron al taxi.

Barrio 2 de Febrero

Tras lo ocurrido, los taxistas cipoleños volvieron a reiterar el reclamo de instalar corredores seguros y adelantaron que dejarán de llevar pasajeros hasta los asentamientos.

"Nosotros en realidad no estamos autorizados a ingresar a las tomas, no porque sean lugares inseguros, sino porque no son terrenos legales. En caso de que nos pase cualquier cosa allí, el seguro no nos cubre porque son caminos informales. No nos cubre a nosotros ni tampoco a los pasajeros", relató el taxista José Vásquez.

Dijo que lamenta esta decisión por las familias trabajadoras que necesitan de este medio de transporte, pero también deben entender que su trabajo se pone en riesgo cada vez que circulan por zonas prohibidas.

"Como conductores profesionales sabemos que tenemos caminos habilitados y caminos que no lo están. Nosotros ponemos en riesgo nuestra integridad física y nuestro trabajo, como también la de los pasajeros, cada vez que ingresamos a un asentamiento", expresó el reconocido chofer cipoleño.