Violencia: una discusión de tránsito terminó a los fierrazos

En ese momento, el conductor del utilitario, que estaba acompañado por otro hombre, le contestó con más violencia. “Se bajó con un fierro y me dijo ´a vos te voy a enseñar´ me pegó un par de fierrazos en la cabeza y me produjo una herida”, contó Daniel.

Los testigos del hecho comenzaron a gritarle al agresor que estaba "loco" y pedían que llamen a la policía. El taxista, indignado por el momento que estaba viviendo, volvió a encarar al conductor del utilitario que decidió ingresar nuevamente al auto con su acompañante para retirarse del lugar.

Ante esa situación, la víctima quiso evitar que el agresor se fugara, se paró frente al vehículo y comenzó a golpearlo. Sin embargo, el conductor avanzó lentamente para que el hombre se corra de la calle y luego aceleró la marcha, por lo que la víctima debió subirse al capot para no ser atropellado.

“Está loco, te va a pasar por encima, dejalo”, se escucha decir a una vecina en una de las grabaciones. Mientras tanto, el resto de los conductores que circulaban por el centro de la ciudad tocaban bocina para que despejen la calle y se libere el tránsito.

Las maestras de una escuela ubicada en cercanías auxiliaron a la víctima, que tenía la cabeza lastimada producto del golpe, y decidieron alertar a los agentes de seguridad de la zona.

Según informó el medio local, luego arribó al lugar un agente municipal que llamó a los efectivos de una comisaría, que se encuentra a una cuadra, los cuales llegaron a los 15 minutos para tomar la denuncia.