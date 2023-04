Vio a un hombre que juntaba cartones descalzo y le regaló sus zapatillas

“Me daba miedo incomodarlo, pero bajé y con mucho respeto le pregunté cuánto calzaba, justo me dijo 41, lo mismo que yo. Le dije que se las regalaba. Primero me dijo que no y se le llenaron los ojos de lágrimas”, comentó el hombre de 41 años a TN.

Martina, su pequeña hija de 10 años, vio el gesto que estaba teniendo su padre y grabó todo con el celular de él. Para ella no era nada fuera de lo normal, ya que en su familia están acostumbrados a realizar este tipo de acciones con quienes lo necesitan.

“Cuando se las di me empezó a agradecer y me dijo que era una gran persona y que Dios me lo iba a devolver. Para romper con las cosas melancólicas, le dije que yo también era de Central -ya que justo el hombre tenía puesta una camiseta del Canalla- y me quiso regalar su camiseta”, detalló asombrado, aunque aclaró que no la aceptó.

Le dio sus zapatillas a un cartonero descalzo en Rosario y se viralizó el video

En ese sentido, resaltó: “Uno como ciudadano no puede hacer mucho, pero lo que intenté hacer es darle una luz de esperanza. A veces van caminando por ahí y la gente los esquiva, quise darle un poco de afecto”.

Gastón dijo que le llegaron muchos mensajes agradeciéndole por lo que hizo, ya que el video del emotivo momento se viralizó en las redes. Sin embargo, destacó que "empujar ese carro descalzo en el asfalto no está bueno. Por lo menos pude darle eso, pero ojalá la situación fuese otra”.

“No sabía si subirlo o no porque quizás uno piensa que lo hice para las redes, pero después dije que tal vez le podía generar algo bueno a alguien. Hubo muchas situaciones como estas que no fueron grabadas”, explicó.

Los gestos solidarios de Gastón y su familia

“Nosotros siempre con mi hija tenemos algo en el auto, una ropita o alguna frazada por si en algún momento nos cruzamos con gente que necesite”, indicó.

Aunque también destacó que en algunos casos, a pesar de hacer las cosas con buena fe, no siempre es bien recibido del otro lado. “Muchas veces intenté ayudar y me han dicho que no, y yo he buscado situaciones para que no se sientan incómodos, siempre nos acercamos con respeto”, aclaró.

“He llevado a gente a mi casa a bañarse, a cortarse el pelo y darle ropa. Es el granito de arena que a uno le sale. No lo hago con un propósito de buscar algo. Si veo una situación en la que puedo aportar lo hago, me nace. Me pasa seguido, toda mi vida fui así, de tratar de colaborar con el otro”, comentó.