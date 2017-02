Villacorta y Sanhueza sufren molestias físicas

De cara al próximo partido de La Amistad, que será el domingo, nuevamente de local ante Atlético Regina, el técnico Pablo Parra deberá seguir de cerca la evolución de los mediocampistas Jorge Sanhueza y Alexis Villacorta.

Al 5 se lo vio afectado por una molestia en los gemelos, aunque en el club son optimistas para el resto de la semana; mientras que el ex de Cipo se perdió los últimos minutos ante Atlético Lamarque por un fuerte golpe en la zona de la cadera.

Si el allense no se recupera, el que pide pista como carrilero es otro ex albinegro Alexis Esparza. El zurdo hasta el momento ha sido una rueda de auxilio para el técnico como segundo delantero, por el andarivel o de enganche. Al de Ferri le jugó en contra haber sido el último en sumarse al trabajo y que en el primer partido no pudo ser tenido en cuenta porque su pase no llegó a tiempo.