Villacorta será el armador del Carcelero

“El domingo necesitábamos ganar obligatoriamente. Ya habíamos regalado el partido contra Atlético Regina, que se nos escapó de las manos y nos quedamos con bastante bronca. Ahora teníamos revancha en casa y por suerte nos quedamos con los tres puntos”, expresó el futbolista allense.

Villacorta también habló sobre su nueva posición. “Me siento más cómodo; mi fuerte siempre fue pasar al ataque, el ida y vuelta. Siempre tuve un déficit en la marca, ahora no lo sufro tanto”, contó. Fabián Pacheco, el técnico del Carcelero, quiere que sea el generador del juego. “En el primer partido me pidió el ida y vuelta y, en el último, que me haga dueño de la pelota para generar juego”, indicó.

Tras la baja de 25 de Mayo y con una zona de tres clubes, el margen de error es mínimo. “No podemos regalar nada. Son 4 finales y ya regalamos una, nos quedan dos y hay que ganarla como sea”, afirmó.