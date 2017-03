Villacorta: "Nadie se quiere ir de Cipolletti"

“Nadie se quiere ir del Club Cipolletti”. En la frase llena de sinceridad, Alexis Villacorta muestra la manera que encontró para decirle adiós a La Visera en el último verano y salir en busca de un nuevo destino deportivo.

El ahora mediocampista izquierdo responde con la misma sutileza con que le pega a la pelota en jugadas de tiro libre. Mantiene el recuerdo de sus 8 años en el Albinegro hasta que la cuestión económica marcó un límite.

“Arranqué la última pretemporada como siempre, sumando y esperando mi chance. Con el contrato vencido no me quedó otra que esperar una oferta y cuando me hablaron los dirigentes me sorprendieron”, resumió.

Padre de un niño de 2 años, las urgencias de Benicio no iban a la par del termómetro futbolero que lo llevó a remar tres años con el contrato mínimo de AFA, aceptando las reglas del juego.

“Mi límite fue exclusivamente económico. No podía resignar más en ese sentido, así que no hubo acuerdo para continuar y me tuve que ir”, contó con resignación.

A partir de la convivencia con ex compañeros en el vestuario de Cipo, conoció a César Rosada, un representante cordobés que bucea en el mundo del ascenso.

Junto a él viajó a Chile, donde estuvo por Magallanes y Transandino, ambos de segunda división, pero por falta de cupos para extranjeros no pudo quedarse y volvió a la zona.

Instalado comercialmente en Fernández Oro, donde administra y atiende un comercio de ropa para jóvenes y adolescentes, Villacorta buscó la manera de no quedarse parado hasta mitad de año, plazo que le pidieron del otro lado de la cordillera para hacerle lugar en alguna lista.

"Tengo chances de ir a Chile a mitad de año, pero el Federal C no es largo y la ilusión al grupo no se la va a quitar nadie. Viene lo más lindo”.Alexis Villacorta. Mediocampista por izquierda en el equipo cipoleño

Llamado

“Cuando volví de Chile, lo llamé personalmente al Chala Parra para ver si me hacía lugar en el equipo. Supe después que desde Cipolletti habían hablado con gente de La Amistad por un préstamo, pero la verdad es que yo le pedí un lugar a Pablo por teléfono”, clarificó la situación el jugador.

Sólo a viáticos asumió el compromiso hasta la finalización del Federal C con La Amistad, “pero ya me están ofreciendo cosas lindas para mí y la familia, así que veremos más adelante. Me tratan muy bien desde que llegué”, reconoció el inesperado goleador de La Amistad.

A los 21 años, el futbolista quedó libre tras cumplir un contrato de tres temporadas. Había debutado a los 17 de la mano de Perilli.

Todos pendientes del andar del líder

A partir del receso general del fútbol y de la campaña que La Amistad construyó con valores zonales en la primera ronda del Federal C, todos comenzaron a estar un poco más pendientes del equipo de Pablo Parra.

“Creo que todo ayudó a que hablen mucho de nosotros, pero es lindo, sobre todo para el club”, reconoció Alexis Villacorta.

Y valorando el esfuerzo de la institución, el mediocampista resaltó el último viaje. “Fue una salida muy linda. Como grupo la vamos a pelear”, se ilusionó el futbolista.