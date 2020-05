Desde el inicio del asentamiento a fines del 2017, los vecinos de la villa, ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, hicieron más de cien denuncias vinculadas a usurpación de terrenos públicos (pertenecientes a un área protegida) y privados, incendios y destrucción de inmuebles, el último tuvo lugar la semana pasada en el ex predio de Gas del Estado, que es parte del proyecto de la Escuela de Guardaparques, anunciado en 2016 por el ex ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman.

Las denuncias de los vecinos también incluyen robos, hurtos, saqueos de todo tipo y cortes sobre la Ruta 40, que afectarono el traslado de excursiones, el tránsito en general y el transporte de cargas.

Además, expusieron que son frecuentes las agresiones y amenazas a efectivos policiales, personal de Parques Nacionales, bomberos, funcionarios judiciales, vecinos, trabajadores, turistas (entre ellos niños), e inclusive a la comunidad Lof Wiritray - Relmü Lafken, ubicada en la cabecera del Lago Mascardi, que emitió un comunicado desconociendo a los encapuchados como mapuches.

El incendio en el ex Centro de Vacaciones de Gas del Estado y el posterior ataque con piedras de un grupo de encapuchados a fiscales y efectivos policiales que intentaban realizar las pericias, marcó un antes y un después en el conflicto, dado que el Estado rionegrino que pidió la intervención de Nación.

MASCARDI - GAS DEL ESTADO (1).jpg Así era la cabaña del predio de Gas del Estado antes de ser incendiada. Hace un tiempo, ex agentes de la empresa estatal quisieron recuperarlo. Luego, el complejo fue incluido en el proyecto de la Escuela de Guardaparques

Este miércoles se reunieron en Buenos Aires los ministros nacionales de Seguridad, Sabina Frederic; de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; la titular del INAI, Magdalena Ordarda; el presidente de Parques Nacionales, Daniel Somma y los ministros provinciales de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan.

Tras el encuentro, Buteler señaló que "en el plazo no mayor a 30 días, el gobierno nacional se comprometió a armar una mesa de diálogo, donde van a estar todos los actores involucrados".

En relación al grupo de personas que está tomando tierras de parques nacionales y privadas, manifestó: "Es cierto que es una comunidad que no está inscripta ni en el INAI, que es el organismo nacional, ni en el CoDeCI, que es el organismo provincia. Uno está acostumbrado a decirle 'comunidad Winkul Mapu', pero los papeles realmente no existen y tampoco en los papeles hay un reclamo formal".

En relación al grupo de personas que está tomando tierras de parques nacionales y privadas, manifestó: "Es cierto que es una comunidad que no está inscripta ni en el INAI, que es el organismo nacional, ni en el CoDeCI, que es el organismo provincia. Uno está acostumbrado a decirle 'comunidad Winkul Mapu', pero los papeles realmente no existen y tampoco en los papeles hay un reclamo formal", dijo y agregó: "Si no tenemos diálogo con ellos no sabemos quiénes son porque están encapuchados y tampoco sabemos bien qué quieren porque no hay un reclamo formal en ningún organismo nacional o provincial".

MASCARDI - GAS DEL ESTADO2 (1).jpg Así quedó la cabaña del complejo de Gas del Estado que fue incendiada la semana pasada.

Consultado sobre si el hecho de considerar como interlocutor válido a un grupo de personas que usurpa terrenos de Parques Nacionales y privados y se manifiesta con violencia, no puede sentar un precedente negativo en relación a la forma en la que se tiene que llevar adelante un reclamo, Buteler señaló: "Este conflicto tiene un antecedente que es la muerte de Rafael Nahuel, que pone el conflicto en otro lugar. Hay un antecendente de haber querido resolverlo con la intervención de las fuerzas de seguridad y eso no salió bien porque terminó con la muerte de una persona. Tanto el gobierno nacional como provincial estamos de acuerdo que el único camino para resolver este problema es el diálogo y no a través de las fuerzas de seguridad".

"Nosotros fuimos con el reclamo al gobierno de la Nación para que tome cartas en el asunto y que ellos definan cuál es la solución porque el problema es de ellos, porque está en territorio federal. La problemática tiene que ver con la ocupación de una supuesta comunidad de territorios federales. Por una cuestión ideológica, ellos quiere solucionarlo con diálogo, con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Lo interesante es que ellos están teniendo cierto diálogo con la comunidad a través de algunos interlocutores. Ahora, así como le van a transmitir que hay una mesa de diálogo posible, también tienen que garantizar que no va a haber más hechos de violencia", dijo Buteler en relación a los referentes de Nación. "Esto no quiere decir que la solución al conflicto sea darle la tierra", aclaró.

El pedido de los vecinos

A través de la titular de la comisión de fomento de la Villa, Inés Marabolis, los vecinos de Mascardi le hicieron llegar una nota a los representante del gobierno nacional y provincial que participaron en la reunión. La misma sintetiza el reclamo en ocho puntos que se detallan a continuación.

1. Reclamar la seguridad de las personas y bienes del Estado Nacional, Provincial y Privados, disponiendo el inmediato desalojo de las tierras usurpadas.

2. Solicitar la intervención efectiva de la Justicia Federal, el Poder Político Nacional y de la Administración de Parques Nacionales, en la solución del problema en forma inmediata.-

3. Informar que se está dañando un lugar que debe ser doblemente cuidado por ser tierras del Estado y a su vez con protección Nacional por ser parte de un Parque Nacional, lo que afecta en forma directa el cuidado del medio ambiente. Por eso solicitamos una presencia real y efectiva de A.P.N., con un plan de largo plazo y en corto plazo, destinando guardaparques adicionales a Villa Mascardi y dando comienzo al proyecto de la Escuela de Guardaparques anunciado en el año 2016 en los predios del hotel de I.O.S. y de Gas del Estado.

4. Hacer saber que todo este conflicto ha ocasionado usurpación de terrenos públicos y privados, incendios y destrucción de inmuebles en forma total o parcial, muchos de ellos irrecuperables, poniendo asimismo en riesgo el entorno natural. Se han producido robos, hurtos y saqueos de todo tipo; agresiones y amenazas a efectivos policiales, personal de Parques Nacionales, bomberos, funcionarios judiciales, vecinos, trabajadores y turistas y continuos cortes en la Ruta Nacional 40 Sur que posee un tránsito muy importante con movimiento nacional e internacional. Asimismo ocurren agresiones permanentes con piedras a vehículos y transeúntes.

Desde la usurpación, la villa está marcada por un clima de violencia cuando siempre cumplió una importante función social y educativa a partir de la actividad recreativa y social realizada en los distintos complejos existentes y también por los lazos de solidaridad entre vecinos.

MASCARDI - la escondida (1).jpg Las ruinas de la cabaña La Escondida, blanco de los ataques.

5. Necesitamos con ugencia contar con fuerzas federales que se encuentren a la altura de las circunstancias para custodiar la seguridad de las personas y de los bienes, ya que sujetos anónimos producen todo tipo desmanes actuando en forma sorpresiva con la cara cubierta imposibilitando su identificación.-

6. Comunicar que los intrusos no disponen de Personería Jurídica ni documentación que avale reclamos de tenencia de tierra. De todos modos, no corresponde en ningún caso dañar, saquear y destruir bienes públicos y privados.

7. Requerir la reparación total de todos los daños materiales –muebles e inmuebles—sufridos.

8. Por último le solicitamos que obtenga el compromiso por parte del Estado Nacional de estar presente y garantizar la resolución del conflicto.

