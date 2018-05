El titular del organismo aseguró que la autopista no cruzará Cipolletti.

La autopista de la Ruta 22 no atravesará Cipolletti, pero aún no está definido por dónde se hará el desvío. El director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, confirmó que el proyecto original se descartó a pedido del Municipio. “La obra no irá por la traza actual, eso se definió con la propuesta presentada por el intendente (Aníbal) Tortoriello, ya que tiene toda la lógica”, aseguró el funcionario.