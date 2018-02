Vía libre a cortes pacíficos

Si las marchas y piquetes no son violentos, los organizadores ya no tendrán conflictos con la Justicia. Se lo aseguró el nuevo procurador general, Jorge Crespo, al gremio ATE. El nuevo jefe de fiscales está puliendo el borrador del nuevo protocolo y le anticipó al sindicato más combativo de la provincia que no habrá persecución de sus protestas, siempre y cuando no se produzcan episodios violentos.