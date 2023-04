Vestía su uniforme de Policía y no pudo entrar al jardín a buscar a su hija

Tras conocerse el caso, desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado repudiando el hecho.

“Todo fue afuera del jardín, a la angustia que me generó me dice que ´es mejor que veas a alguien porque estas muy angustiada´, a lo que yo le respondí que estaba angustiada porque no me dejaba ver a mi nena", expresó la mujer a Radios Seis.

Tras denunciar la situación, desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos provincial emitieron un comunicado respaldando a la policía. En primera instancia se catalogó lo sucedido como una "situación de discriminación".

Además, se detalló que "no existe normativa ni impedimento reglamentario alguno para que el personal policial ingrese a las escuelas con su uniforme reglamentario, el cual incluye su arma, la cual es de portación obligatoria en todo momento".

Por último, el documento que va dirigido a la titular de Nivel Inicial, Ruth Dejtiar, advierte que desde la cartera de Educación se espera poder "prevenir futuras situaciones de discriminación" quedando a "disposición para cualquier consulta sobre este emergente".