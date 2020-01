Luis-Ventura-Rial-2.jpg

Además, el también Director Técnico de fútbol aseguró que nunca recibió un llamado de la producción. "Lo único que me queda claro es que es evidente que fui un gran amor en la vida de Jorge, si no, no se entiende que me esté invocando a cada rato", dijo el periodista, que confesó no estar dolido.

Luego adoptó una postura más dura y lanzó: "¿Aparecer en un lugar del que me echaron? Yo no puedo volver a un lugar del cual me despidieron. ¿Entienden? Me preguntan sobre algo que no decidí. Él vive invitándome a lugares y nunca tuvimos una charla, no aclaramos nada. Yo no sé por qué le agarran esos ataques de amor o emotividad, que no sé cómo llamarlo".

Luego de 14 años de trabajo en Intrusos, Ventura fue echado del ciclo.

