“Por favor, hagan algo. Hace dos días que no se puede salir a la calle por temor a una bala perdida, y a la noche seguro que empieza de nuevo el movimiento de drogas y armas. Tenemos miedo, nadie nos devolverá un hijo si le pasa algo”, expresó una vecina muy angustiada, que se identificó como Laura.

Muchos son mayores de edad, aunque también hay menores de por medio. Y se manejan con total impunidad, sembrando el pánico en el barrio. Los vecinos aseguran que ni siquiera sus padres pueden contenerlos. “Los mismos hijos les pegan y les roban para comprar droga”, confiaron.

Desesperados, ya no saben qué hacer. Están cansados de llamar a la Policía para que acuda al barrio y se los lleve presos, y por alguna razón que desconocen, no pasa nada. “Ya no sabemos qué hacer, por favor, que los saquen del barrio”, reiteraron.

Ayer, ante la ausencia de respuestas de la Justicia, un grupo de vecinos fue a pedir explicaciones a las oficinas de la fiscalía cipoleña. Según fuentes judiciales, el reclamo viene de hace rato por la situación de indefensión que sienten muchas familias de trabajadores y que, hasta ahora, no encontraron soluciones a la inseguridad y el temor permanente de ser víctimas de una bala perdida.

Mientras tanto, el único despliegue policial fue a no mucha distancia de Puente Madera, en el barrio Puente 83, donde un hombre identificado como Sergio Lagos fue baleado y permanece internado en estado grave en el hospital de Cipolletti. Por el hecho, los vecinos comentaron que la Policía allanó la casa de una persona sospechada de haber participado, y a quien presumiblemente le encontraron pólvora en la mano. “Se lo llevaron preso”, dijeron.

--> Sólo tres plantas de marihuana

Desde la Policía provincial se destacó la realización de un procedimiento en Puente Madera aunque con un resultado poco importante, ya que lo único que fue posible secuestrar fueron tres plantas de marihuana de 1,30 metros.

De igual modo, ante el hallazgo se le dio intervención al juez federal de feria de General Roca y el dueño de la propiedad fue informado del inicio de una causa penal por infracción a la ley 23.737.