José, también conocido como Botín, llegó al barrio hace al menos un año cuando el dueño de un comercio lo trajo porque "estaba flaco". Poco a poco se convirtió en un miembro más y quienes lo conocen lo describen como un perro "muy particular por los colores que tiene". Su pelaje es negro, blanco y tiene manchas color marrón, además de tener un carácter dócil y amistoso.

"Tiene dueño pero no lo cuidaban, se notaba que no había interés. Yo hablé con la persona que lo trajo al barrio y hasta me dijo que si quería que me lo llevara. No tenía donde llevarlo pero lo castramos y después lo quisimos dejar en una guardería hasta que lo adoptaran, pero nos dijeron que ladraba mucho de noche y que los vecinos se quejaban. Está acostumbrado a estar suelto", explicó Pablo.

Además, aseguró que, aunque siempre publicaban su adopción responsable en Facebook, no tuvieron éxito porque "la gente suele adoptar perros de dos o tres meses, y Botín es un perro de un año o dos como máximo, cuando son grandes es más difícil".

"La verdad no sabemos qué pasó, la situación me tiene angustiado porque se que hay perros que los levantan y los llevan a otro lugar u otras ciudades porque molestan, patean el problema a otro lado. Quizá se perdió o desorientó, no sé", contó consternado.