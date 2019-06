Sus inicios fueron junto con sus primeros pasos, cuando tenía un año y medio. De a poco comenzó a moverse al ritmo de la música y llamó la atención de toda su familia. Su padre, Antonio Losso, quiso motivarlo para que desde muy pequeño practique motocross, pero la pasión por la danza superó a las carreras. En poco tiempo Valentino se perfeccionó y ya se codea con los mejores couch del país, muchos de ellos encargados de hacer brillar a los famosos en la pista de Marcelo Tinelli.

Valentino-Losso-entrevista-página-8-2.jpg Claudio Espinoza

“Cuando bailo me siento feliz, es lo que me gusta y es lo que elegí”, expresó Valen con algo de timidez. Luego demostró sus habilidades a la cámara y su actitud cambió por completo. Bastó con escuchar de fondo una canción para empezar a moverse sin parar. “Mis estilos preferidos son el hip-hop, afro, dancehall y popping. Mi sueño es ser conocido y poder bailar en Showmatch, eso me haría muy feliz”, relató a LM Neuquén.

Su papá contó que empezó bailando frente al televisor con los videos de música cuando era muy chiquito. “No había cumplido 2 años. Después entró a la academia de danzas de la abuela y a los 6 comenzó en una escuela en Neuquén capital. En sus primeras competencias sorprendió a todos y no para de recibir invitaciones. El año pasado, con su grupo de baile, ganaron el primer puesto en el Sudamericano de hip-hop, y llegaron a competencias internacionales donde alcanzaron niveles profesionales”, dijo Antonio, quien lo acompaña a todos los eventos y le gestiona las redes sociales.

Agregó que, cuando lo vio bailar por primera vez, se emocionó. “Por un momento yo me resistía a la danza, pero verlo feliz me hizo cambiar de opinión”, indicó su padre. Actualmente están esperando un casting en la región de “Genios de la Argentina” para poder presentarse en televisión.

Elecciones que lo hacen feliz

Ídolo

Es Matías Napp, el bailarín argentino que ha sido reconocido a nivel mundial por sus trabajos para Fox, Nickelodeon y Showmatch.

Look

Valentino elige su propia ropa y combina colores y estilos. Le gustan las zapatillas grandes, la ropa deportiva y de reconocidas marcas, y las viseras anchas.