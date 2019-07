UPCN va al paro y apuntó a las escuelas

La última oferta salarial que el Ejecutivo realizó a UPCN y ATE fue del 7,5% para el próximo trimestre. La misma cifra fue propuesta por Educación a la Unter. El rechazo fue inmediato y también hubo amenazas de medidas de fuerza, aunque UPCN, devenido en el gremio más opositor al Gobierno, fue el único que las confirmó.

“Ya consultamos con más del 80% de los compañeros en toda la provincia, todos quieren hacer notar al Gobierno su descontento y preocupación. Los salarios no alcanzan, la mayoría de los agentes del sector está por debajo de la línea de pobreza”, dijo Luis Rosas, de la mesa directiva de UPCN.

En tanto, el titular de la organización sindical, Juan Carlos Scalesi, sostuvo: “La gente va al gremio y se queja de que no puede pagar la luz y el gas, la comida, el alquiler o los remedios; es más que notable que hemos perdido casi el 30% del salario entre el año pasado y este”.

Scalesi quiere sumar a afiliados a otros gremios al paro y aseguró que la convocatoria los ampara aunque sus sindicatos no adhieran. “Todos estamos con los salarios muy por debajo de la inflación y esto es lo mismo para los afiliados a ATE o a UPCN. Con la gente no me voy a pelear, sí con los dirigentes, porque deben dar explicaciones sobre su forma de actuar cuando reclaman aumentos salariales”, manifestó el histórico dirigente de UPCN.

Una negociación muy complicada

La propuesta

El Ejecutivo propuso un aumento del 7,5% para los primeros tres meses del segundo semestre. Afirman que la caída en los ingresos por coparticipación limita la capacidad de subir la cifra y negaron que los salarios estén por debajo de la inflación.

Descontento

Los sindicatos de los estatales rionegrinos cuestionaron la decisión. ATE, Unter y UPCN declinaron la oferta. En el caso de los maestros, anticiparon que si no hay acuerdo harán medidas de fuerza tras el receso invernal.

