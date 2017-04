Unter y Educación cruzan dardos por los días de paro

La ministra de Educación, Mónica Silva, sostuvo que el Gobierno no será “indiferente a que no hubo clases durante nueve días” y ratificó la decisión de descontar los días no trabajados, mientras que desde el sindicato se aseguró que las medidas de fuerza fueron legales y que, por tratarse de una decisión política, responderán volviendo atrás con su pretensión salarial: descartaron el 21% y exigirán el 35% inicial. El martes o a más tardar el miércoles definirán si retoman los paros.

“Esto tiene que tener consecuencias. El paro no puede quedar como si no hubiese existido y no es motivo de la negociación salarial”, subrayó la funcionaria, en una postura diferente a la que venía adoptando Educación tras los paros. El año pasado los días no fueron descontados, a pesar de anuncios similares, y finalmente se recortarán ahora.

Silva aseguró que el jueves, Educación tenía predisposición para “negociar tramos de la grilla salarial que el gremio había objetado, para corregirlos y dejarlos a un criterio común de ambas partes. Esperábamos, asimismo, que se nos planteara el acortamiento del tramo de septiembre”.

Sin embargo, la Unter puso como condición que no se descontaran los días y, ante la negativa, la paritaria fracasó y el acuerdo salarial terminó en el tacho de basura. “Teníamos una sola condición, pero no fue aceptada por el Gobierno, que mantiene la postura de la recuperación de días, pero los paros no fueron declarados ilegales”, respondió la secretaria general de la Unter, Patricia Cetera.

“Si no hubiésemos oído una declaración de ilegalidad, o ignorado una conciliación obligatoria se hace cargo, pero el paro fue legal. Solamente se garantiza el proceso educativo, pero no se recuperan los días perdidos por los problemas edilicios ni les descuentan los días a los funcionarios”, manifestó la dirigente, y confirmó que el martes habrá un congreso para definir cómo continuará el conflicto sindical.

Silva anticipó su postura en torno a un posible paro: “Creo que no es una cuestión inteligente tomar medidas de fuerza y desechar un aumento tan importante como el que estamos dando”.

El Gobierno ratificó ayer la decisión política de sancionar los paros y el gremio convocó a un congreso.

Nueve días de huelga por un reclamo nacional

Aunque la Unter y Educación estaban en plena discusión salarial, las medidas de fuerza fueron en adhesión al reclamo de CTERA por una paritaria nacional que fije el piso del aumento para los maestros de todo el país.

La decisión de la cúpula gremial era cuestionada por los propios maestros, que marcharon al grito de “(Patricia) Cetera, escucha queremos plan de lucha”. Sin embargo, no hubo medidas de carácter provincial.

Ahora, el fundamento del gremio se convirtió en el sustento de Provincia a los descuentos: “El paro ni siquiera era a la Provincia porque estábamos en plena paritaria”, cuestionó ayer la ministra Mónica Silva.