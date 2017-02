Unter impidió la primera asamblea de cargos de la escuela secundaria

La primera asamblea para tomar los cargos de la nueva escuela secundaria rionegrina quedó suspendida luego de que el gremio Unter le exija a los funcionarios de Educación que se retiren. Fue esta mañana en la Escuela 292 de Los Menucos.

Desde Unter explicaron que se oponen a la implementación porque no se conoce el presupuesto real para la implementación, no se cuenta con Diseño Curricular, no hay garantías de cómo se implementarán las trayectorias escolares, y los estudiantes transitarán por la escuela, sin apropiación de conocimientos, porque serán sometidos a sucesivos cambios hasta que logren encontrar la estrategia apropiada.

Además no se definió participativamente el régimen académico para determinar la asistencia escolar, la evaluación, promoción, acreditación de estudiantes y las reglas claras. Se impusieron incumbencias de títulos docentes sin contemplar las distintas necesidades educativas y laborales, no se realizaron espacios presenciales de formación docente para una verdadera reforma.

Desde el gremio reiteraron las acciones políticas para suspender las asambleas de cargos putadas en todos los puntos de la provincia.