Unter a Carreras: "No le importa resolver el conflicto docente"

La respuesta de Unter no se hizo esperar. "El gobierno no le importa resolver el conflicto docente. No existe vocación para el diálogo, cuando se amenaza. No hay interés por los estudiantes ni trabajadores, cuando se prioriza la campaña política, antes que buscar una solución", aseguró la Unter en un comunicado del Consejo Central. La conducción central del gremio es el sector del gremio más cercano al Gobierno, por lo que el cruce público no es un detalle menor en un contexto de tensión en aumento.