Unter amaga con impedir el inicio de clases en 2017

En el marco de la última jornada institucional, realizada ayer, el Gobierno presentó a los docentes los ejes centrales de la inminente reforma para Nivel Medio, pero el gremio ratificó su voluntad de modificar el proyecto y el rechazo fue masivo, por lo que ratificaron que habrá acciones de protesta para evitar su implementación.

Al final el día, los educadores habían firmado un acta en repudio a la medida que calificaron como “inconsulta e intempestiva”. Por esto, convocaron a una asamblea general en la que resolvieron frenar las primeras asambleas de 2017 e iniciar acciones legales si el Gobierno no desiste en las modificaciones del plan curricular del secundario.

Para Pablo Krahulec, secretario general de Unter Cipolletti, el rechazo fue “unánime” por lo que decidieron “impedir la realización de las asambleas para acceder a cargos docentes” del 1 de febrero, en Los Menucos, y la del 8, del mismo mes, en Cipolletti. Así, no habría profesores para empezar las clases.

Por otra parte, anticipó que solicitarán que Unter Central plantee la inmediata restitución de las supervisoras separadas de su cargo en septiembre, en la reunión que mantendrán hoy, a las 14, con el gobernador Alberto Weretilneck.

Según lo informó el gremio, además de varios cambios en el plan de estudios, la forma prevé el achicamiento de la planta docente en un 40%, la eliminación de los programas de educación en contextos de encierro y la reducción de incumbencias en las áreas sociales.

La negativa frente a esta lista de pedidos, además del reclamo por recomposición salarial para el segundo semestre, pondría en peligro el inicio del ciclo lectivo 2017.

Juicios laborales

Durante el 2016 los docentes de Nivel Medio sostuvieron la denuncia por el descuento de haberes de forma “masiva” e “indiscriminada”.

Según lo informó Krahulec, “son miles los docentes en condiciones de comenzar el año con un juicio porque no sólo se descontaron las horas de paro sino las licencias e incluso hubo descuentos injustificados”, lo que, según el gremialista, implica “un acto de ilegalidad”.

Para el gremio, la Justicia desconoció un fallo que intimaba al Gobierno a devolver las sumas mal descontadas, por lo que la próxima acción es el comienzo de juicios particulares contra el Ministerio de Educación.

Negociación

Reunión clave con Weretilneck

Los docentes se muestran firmes: si la reforma se aplica tal como la propuso el Ejecutivo, el 2017 será un año de conflictos. Según afirman desde el sindicato, los profesores no se oponen a modificar el programa educativo de los secundarios, pero sí a sumarse a un proyecto del que -aseguran- no formaron parte. Hoy le manifestarán sus reclamos directamente al gobernador Alberto Weretilneck, con quien se reunirán en Viedma buscando evitar un conflicto y consensuar los puntos de la reforma con los que no están de acuerdo.