Una voz del Alto Valle brilla en el Teatro Colón

Se fue hace algunos años atrás con una mochila cargada de sueños, caminando por las calles de tierra de su Bifulco natal, ese barrio en el que la humildad y el trabajo son valores que se profesan en cada rincón. Había egresado del secundario y con una experiencia previa en el Vocal Euterpe, una agrupación coral que existió en Allen, no dudó en seguir por el camino del arte.

Sus padres lo acompañaron en la decisión y no le pusieron un solo pero a la hora de elegir su destino. Jamás hubo un: “¿Y vas a poder vivir de la música?”. Y así fue como llegó a una pensión de la ciudad de las diagonales, La Plata, para alojarse y estudiar dirección musical, de orquesta y de coros. Abel Pereyra, ese chico del Bifulco que ya es todo un hombre, cuenta que su búsqueda lo unió a la música porque así lo descubrió a los 16 años cuando se integró a Euterpe. Antes, recuerda y se sonríe, imaginaba que iba a estudiar el profesorado de historia o alguna carrera similar. “La música me entró por el costado y me enamoré de ella”, reconoció.