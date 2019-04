Una temporada de ascenso para el olvido en la región

Además, el fútbol zonal perdió en una misma temporada dos plazas en el Federal A, ya que el Rojo y el Naranja se fueron al Federal Amateur.

El cuadro donde convivieron por primera vez los ex equipos del Federal B y C no tuvo buenos recuerdos para ninguno. Ni Rincón ni La Amistad, dueños de los mejores presupuestos, lograron meterse en fases decisivas. Apenas en el primer playoff fueron eliminados por Racing de Trelew (ya no sigue en carrera porque cayó ante la CAI) y Maronese.

Entre Independiente de Puerto San Julián, J. J. Moreno de Madryn, la CAI de Comodoro Rivadavia y Boxing Club de Río Gallegos estará el ascendido de la Patagonia al Federal A.

Cipolletti pasará más de cinco meses entre el último partido de la temporada que aún está en disputa y el arranque de la 2019/2020, que se prevé durísima.

Cuesta arriba

Al margen de las actuaciones, las malas planificaciones para el fútbol de ascenso en las provincias dejan a los clubes en situaciones muy complejas desde lo financiero.

Para el Albinegro transcurrirán poco más de cinco meses antes de volver al ruedo, mientras que Independiente y Roca verán acción federal recién en enero, a 10 meses de haber descendido. Imposible sostener a cualquier plantel.

Y en el caso de los demás, la ilusión se esfumó en un abrir y cerrar de ojos de dos meses que ahora los libera a todos en búsqueda del título en sus ligas de origen, ya que es necesario eso para volver a jugar en el Federal Amateur del 2020.

Sol de Mayo, en la capital de Río Negro, es el único que ha escapado a las columnas del pobre balance. En este momento se encuentra disputando la tercera fase por el segundo ascenso a la B Nacional ante Huracán Las Heras.

Al menos hasta el fin de semana, cuando visite a los mendocinos, tendrán actividad programada por los puntos, después de haber ganado 1 a 0 en la ida.

“Por algo pasa que los equipos de Chubut están por encima de todos nosotros. También se vio en el Federal A. Algo que hay que repasar entre todos”.Diego Landeiro. El DT de La Amistad ve falencias.

“Después de dos años seguidos zafando del descenso en la última fecha, en Cipolletti hay que armarse muy bien para no correr más peligro. Porque la suerte se puede cortar”.Domingo Perilli. Se convirtió en el secretario técnico de Cipolletti.

Dos plazas en juego para el 2020

La actual temporada de la Liga Confluencia pone en juego dos plazas para el próximo Federal Amateur.

La Amistad, Catriel y Argentinos del Norte fueron los primeros participantes, pero ahora deberán ratificarlo durante el Apertura o el Clausura.

Cipolletti y el Deportivo Roca no ocupan plaza. El Naranja lo juega seguro por su descenso, mientras que el Albinegro continuará en el Federal A desde septiembre.