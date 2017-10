Tan graves fueron los hechos de violencia que se vivieron el fin de semana entre La 69 (una de sus dos hinchadas) y la Policía que la previa hacia Neuquén, por el partido pendiente de la 4ª del Federal A, quedó en segundo plano.

Sin embargo, Henry Homann no detuvo el trabajo de sus dirigidos y, tras el frustrado intento de ver al once inicial con Gustavo del Prete en la mitad de la cancha, repetirá a los mismos once que se plantaron ante los bahienses.

Refugiado en un claro 4-4-2, planteará un partido con intenciones de ser protagonista en el campo rival en la que será apenas la segunda salida de la temporada para el equipo rionegrino que en la anterior perdió con Ferro en La Pampa.

El buen momento rival

Los neuquinos viven un gran momento. El fin de semana ganaron en Cerri contra Sansinena y ya le habían sacado un punto a Deportivo Madryn en esa condición (tercera fecha).

En La Chacra superaron a Alvarado de Mar del Plata y tienen la chance de quedarse esta tarde con la victoria ante Cipo y saltar a la punta transitoria de la zona.

No estaban conformes en el Rojo con el arranque del fixture que había tocado, pero de la mano de Diego Trotta sacó los puntos suficientes para convertirse rápidamente en uno de los protagonistas patagónicos.

El acceso al público visitante estará cerrado, también a los neutrales, y sobre todo después de lo vivido en las tribunas de La Visera el último domingo.

La chance concreta de seguir las acciones será a través de la pantalla de Canal 10, que finalmente recibió la autorización del conjunto local y transmitirá en directo desde la vecina capital.

"La suspensión fue un bajón. Desde lo deportivo nos perjudica muchísimo. Necesitamos estos puntos y por eso saldremos a ganar”.Federico Velázquez.Defensor central de Cipolletti

"No es lindo ver la tabla y verte tan abajo, aunque tengamos partidos pendientes. Es bueno recuperar este partido rápidamente para evitar especulaciones más adelante”.Germán Alecha. Ayudante de campo