Una rionegrina expuso a favor del aborto legal en el Senado

En esta primera jornada, la licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad Nacional del Comahue, Belén Spinetta, brindó su exposición a favor y compartió su experiencia como periodista especializada en género y militante en el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP). Fue invitada por la senadora rionegrina Magdalena Odarda.

En primer lugar, Spinetta destacó el trabajo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el importante rol de los Encuentros Nacionales de Mujeres que en octubre cumplirán 33 años en el país. En ese marco, subrayó la importancia de "la triple consigna que expresa la integridad de nuestra demanda: Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir" y denunció la ausencia estatal en esa materia.

"Hoy el Estado no garantiza plenamente ninguna de esas instancias, porque la Educación Sexual Integral no llega a todas las escuelas, no es prioridad de este gobierno y queda en manos de la voluntad o convicción de las y los docentes. Porque los anticonceptivos faltan en centros de salud, hospitales y salitas barriales, como me cuentan las mujeres de las organizaciones sociales", aseguró la periodista barilochense.

También contrastó dos casos de mujeres allegadas a ella que abortaron en la clandestinidad: una que lo hizo a los 18 porque le falló el método anticonceptivo y accedió a la práctica en una clínica privada, mientras que otra joven de 19 años de una villa de Capital Federal y madre de dos niños murió producto de un aborto casero. "Las más castigadas por la clandestinidad del aborto son las mujeres pobres y las jóvenes. Las que mueren son esas mujeres que hoy están peleando contra el hambre en los barrios y en las villas", argumentó la periodista.

"Si el aborto se mantiene en la clandestinidad, las mujeres y personas gestantes seguiremos buscando las formas y mecanismos para poder interrumpir el embarazo no deseado. Lo seguiremos haciendo, solas o acompañadas. Cuando una mujer evalúa y determina que le es imposible continuar con su embarazo, obligarla a seguir adelante e imponerle la maternidad forzadamente, implica una violación de sus derechos humanos", agregó.

Por último, pidió a los senadores y senadoras la aprobación de la ley tal como fue aprobada en la Cámara de Diputados, sin modificaciones. "Esperamos que este Senado esté a la altura del tiempo histórico en que le toca legislar. Salden esta deuda que la democracia tiene con nosotras", finalizó.

