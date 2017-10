Una nena salvó a su mamá del ataque de un golpeador

Fue la menor quien le salvó la vida a la mujer con un llamado a la Policía con el que, quizás, también evite que la situación se repita.

Los casos de violencia contra mujeres aumentan a pasos acelerados en la ciudad y parecen no tener freno. A pesar del gran número de dispositivos y proyectos que se han desarrollando durante los últimos años, este tipo de situaciones no cesa y la indignación de los vecinos es cada vez mayor. Las respuestas del Estado, a nivel local, no cumplen las expectativas, ya que no hay refugios ni acciones concretas más allá de la adhesión a las campañas de concientización.

En esta oportunidad, el rápido accionar de la pequeña de 13 años fue clave para que los efectivos policiales y la ambulancia llegaran a la casa, ubicada en la calle Tres Arroyos, y frenasen la golpiza. Sin dudarlo, se comunicó con el 911 y aseguró que su mamá estaba siendo golpeada y que necesitaba ayuda.

Minutos más tarde, los agentes policiales del destacamento de El Manzanar fueron advertidos de lo que estaba ocurriendo y acudieron al domicilio lo más rápido posible.

Allí, la mujer agredida reafirmó los dichos de la nena y sostuvo que su pareja la había agredido físicamente. Aún se desconoce si es la primera vez o si se trataría de una historia repetida.

Si bien recibió las primeras curaciones en su casa, cuando llegaron los médicos determinaron que sufrió heridas graves en la cabeza. Por esta razón, el fiscal de turno dictó la prisión preventiva para la pareja de la víctima, quien hoy está en la mira de la Justicia por las golpizas.

911 La línea para pedir auxilio ante una emergencia

La central de emergencias de la Policía coordina todas las salidas de emergencias, por lo que no es necesario llamar a una comisaría en particular para que envíe un patrullero.

Al calabozo por heridas graves

Lesiones en la cabeza

La víctima sufrió heridas en la cabeza. La atendieron en la casa, pero para los médicos que llegaron en ambulancia representan un riesgo y las caratularon como graves.

Detenido

La denuncia que radicó la mujer y las lesiones que constataron los médicos de Salud Pública derivaron en la detención del hombre, mayor de edad, quien es pareja de la víctima. Ahora espera que le formulen cargos.