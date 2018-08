Por eso, muchos simpatizantes aún no entienden ni toleran que haya cruzado el puente, menos después del buen partido que hizo ante Arsenal por la Copa Argentina. Costará digerir aún más la imagen que ilustra esta nota con la pilcha de Independiente de Neuquén, la cual que se puso ayer por primera vez en la vuelta al trabajo del elenco vecino que conduce Diego Trotta.

El experimentado jugador se mostró dolido en su momento por su involuntaria salida de Cipolletti y hasta declaró a este diario que hubiese resignado dinero con tal de seguir en la entidad si esa era también la intención de la dirigencia y sobre todo del entrenador, Víctor Zwenger.

Sin embargo, no le quedó otra que mudarse a unos pocos kilómetros y emprender un nuevo desafío en su carrera deportiva, en la misma categoría y en uno de los clásicos zonales.

“Es una sensación rara. Gran referente y persona. Que no me pegue muchas patadas ahora (risas)”. Tuti del Prete. Ex compañero en Cipo, concentraban juntos.

Aquella promesa

Días antes de posar por primera vez con la casaca de Independiente, el defensor aclaró –por las dudas– que sería incapaz de gritarle un gol a Cipolletti en el hipotético caso de convertir en uno de los duelos por el certamen de ascenso que se pondrá en marcha el 9 de septiembre. Ni en La Chacra ni en La Visera lo festejaría, según su promesa.

Lo cierto es que llegó un día impensado para propios y extraños, y quien supo ser un baluarte de la última línea albinegra entrenó en la institución que preside Gastón Sobisch y que se reforzó mejor que en las temporadas anteriores, con la ilusión de no penar tanto para lograr la permanencia. Y si Cipolletti y compañía se lo permiten, pelear arriba.

“Creí que iba a seguir en Cipo hasta retirarse. Va a ser muy raro verlo enfrente. Ojalá vuelva”. Maru Baraldo. Periodista partidaria e hincha del Albinegro.

¿Qué dijo ayer?

En su presentación en el predio del Rojo, Medina se mostró feliz de seguir en una región de la que no quería irse, a pesar de la mudanza obligada.

“Estoy muy contento de llegar a Independiente con el objetivo de mejorar la campaña pasada. La búsqueda es de afianzar un grupo con los refuerzos para intentar dar pelea, es importante que se haya quedado la base del plantel anterior, creo que es una decisión acertada”, expresó el ex capitán de Cipolletti.

“Siempre es un torneo muy duro, por ahí se ve poco juego y se hace muy físico. Vengo a aportar trabajo y sacrificio a Independiente”, declaró.

Todo Cipo puede dar fe de su entrega y actitud. Ya se lo extraña. ¡Lo que va a costar verlo del lado de enfrente en los futuros cruces con el Rojo!.

4 títulos de Medina en Cipolletti. Ganó el Apertura 2009 del por entonces denominado Argentino A y tres Ligas Confluencia.

Los jugadores continúan con la pretemporada en La Visera. Los jugadores continúan con la pretemporada en La Visera. Francisco Sanchez V.

Cipolletti se movió en La Visera y hoy hará fútbol

El conjunto albinegro realizó las tareas bajo la mirada del técnico Víctor Zwenger y del profe Servera.

El Albinegro fue uno de los adelantados en la zona, ya que volvió el miércoles al trabajo tras el largo receso.

La actividad continuó ayer, prevaleciendo los trabajos físicos y aeróbicos típicos de la etapa previa a la competencia, supervisados por el profe Cristian Servera.

Para hoy sí se espera mayor contacto con el balón, pues se realizará una práctica formal de fútbol. Será luego del test de salto al que serán sometidos los integrantes del plantel. Los jugadores luego dispondrán del resto del sábado y todo el domingo libre. Y desde el lunes se concentrarán en el predio del sindicato de Camioneros en Allen para realizar una parte intensa de la pretemporada hasta el viernes. Posteriormente, llegarán los desafíos por la Copa Río Negro que televisará Canal 10 ante el Deportivo Roca, Sol de Mayo (Viedma) y Cruz del Sur de Bariloche.

Mientras tanto, en el Albinegro están a la expectativa de la fecha y la sede del partido por la Copa Argentina ante Almagro y de la llegada de los últimos refuerzos para completar el plantel de cara al Federal A.