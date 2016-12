Un violento aterroriza a su ex novia y a la familia

Una familia del barrio Costa Norte de esta ciudad vive aterrorizada por un joven que la atacó en varias oportunidades luego de que la ex novia terminara con una violenta relación. “Parece que están esperando que pase algo”, se quejó la madre de la chica de 15 años que el domingo fue sorprendida cuando esperaba un colectivo y tajeada con una botella rota. De urgencia e inconsciente, fue llevada al hospital y se pudo recuperar luego de un par de horas de internación.

Durante esta semana, la madre de la víctima buscó respaldo en la Justicia local y realizó las denuncias correspondientes en las oficinas de fiscalía. Sin embargo, tienen mucho miedo de las reacciones del joven de 18 años, que además es conocido por su actividad delictiva de mechero. “Él vive a la vuelta y hace tres semanas entró a la casa, estaba empastillado. Me golpeó a mí, a mi hijo y tuve que abandonar la casa”, resaltó la vecina de Costa Norte.

Las víctimas del joven violento se refugiaron en el barrio Antártida Argentina, pero en apariencia conocía su nuevo destino y así fue como pudo encontrar a su ex novia. El ataque se concretó cuando la adolescente estaba sola y, además de recibir un botellazo en la cabeza, fue cortada en los brazos. Su mamá se enteró de lo sucedido cuando se comunicaron desde el hospital: “Me llamaron, yo estaba confiada que estaba con su abuela y apareció tirada en la calle. No me podía controlar, pensé lo peor”.

Hasta ahora, de parte de la Justicia lo único que consiguieron son rondines policiales cada dos horas. De igual modo, tanto la adolescente agredida como sus hermanos más chicos y su mamá sienten mucho miedo y quieren una custodia permanente. “Se vive con miedo; tampoco puedo tener encerrados a mis hijos todo el día. Es una pesadilla todo esto”, indicó la mujer.

Las agresiones contra la adolescente y su familia se reiteran desde hace más de un mes y, a pesar de que intentaron hablar con los padres del atacante, no hubo ningún cambio en su actitud.

Cortó la relación por la violencia

Sorprendida, la madre de la adolescente no entiende las reacciones del joven que, en apariencia, se encuentra de novio con otra chica. “Mi hija cortó la relación y es como una venganza lo que hace, no sé qué quiere”, manifestó la mujer.

Muy preocupada por su hija, la vecina de Costa Norte quiere que la Justicia adopte otras medidas preventivas y que el agresor “no haga lo que quiere”.

La mujer aclaró que no piensa abandonar su casa y que espera se hagan eco de la grave situación.

El agresor nunca fue detenido

La madre de la chica atacada aclaró que el agresor nunca fue detenido y que la Policía sólo lo notificó tras los sucesivos incidentes. En tanto, una médica forense se encargó de verificar las lesiones de la víctima.