Un joven denunció que intentaron atropellarlo de forma intencional

“Cuando voy a cruzar la calle en dirección al negocio por calle Roca, un vehículo Chevrolet Prisma color gris que venía a más de 60km/h por Kennedy intencionalmente me quiso chocar a la velocidad que venía. Me salvé porque pegué un salto para que no me pase por arriba”, escribió el joven.

Tras el incidente varios automovilistas frenaron la marcha para auxiliar al joven, creyendo que lo habían atropellado.

“Gracias a que pude saltar en la calle el conductor no se salió con la suya. Supongo que al verme cruzar no quiso frenar y trató de pasar a toda velocidad por atrás mío. No logro entender porque hizo eso. Me vio, venía a 50 metros de la esquina y tenía todo el tiempo para frenar, pero decidió hacer lo contrario, aceleró y quiso pasar lo más cerca de mí”, explicó.

Agregó que no es la primera vez que ocurre una situación similar en esa zona, y que se pidió al Municipio la colocación de semáforos.

“Hace 6 meses hicimos una carta pidiendo que pongan semáforo en esa esquina porque cruzamos muchos peatones. La firmamos por vecinos del barrio San Pablo y la hicimos llegar a Tránsito, exigiendo que el Municipio logre poner un semáforo o reductores de velocidad en esa esquina (Kennedy y Roca). Ya nos había ocurrido anteriormente a uno de mis familiares. Hasta el momento no obtuvimos respuesta”, cuestionó.