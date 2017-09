Un desconocido se llevó dos perros del refugio

Había intentado hacerlo el viernes, el mismo día en que fueron trasladados al albergue, pero el predio estaba cerrado. Entonces se encontraba Ángel Parada, quien vive en el lugar y a quien le preguntó por los perros de la plaza. Y recordó que le dijo: “Dos son míos y me los voy a llevar”. Como no pudo porque Parada no tenía las llaves para abrirle ni autorización para hacerlo, se enojó y lo amenazó.

El supuesto dueño de estos perros volvió el sábado y aprovechó que el predio estaba abierto para ingresar y llevárselos.

Parada, quien hace 11 años que está en el predio, nunca lo había visto. Al día siguiente lo volvió ver, esta vez charlando con una proteccionista, luego se fue para el fondo y de ahí salió con una perrita negra y un perro mestizo blanco y negro. No dejó sus datos, simplemente se retiró; y ayer, el personal de Zoonosis trataba de saber quién era y dónde ubicarlo.

La jefa del área, Valeria Arreguy, confirmó esta situación el lunes cuando se acercó con el quirófano móvil para castrar a los perros. “Se metió como Pancho por su casa, no informó a nadie y se los llevó. Yo no creo que los haya retirado para tirarlos en la calle ni estoy enojada. Pero no correspondía que procediera de esa manera. Me hubiese gustado que brinde sus datos porque ahora es el responsable”, dijo.

Arreguy recordó que pese a los ataques que tuvieron difusión pública, jamás tuvieron una denuncia formal contra estos perros e incluso relativizó la posibilidad de que los dos canes que se llevaron del refugio fueran los que efectivamente mordieran a las víctimas.

Aclaró que lo que hicieron con estos perros fue una excepción, ya que la idea no es levantar animales de la calle para alojarlos en el refugio sino fomentar la adopción; y no pasó por alto la polémica que se desató en las redes sociales: “El mismo día que los retiramos se armó lío, pero nadie acudió a Zoonosis para preguntar por estos perros. La gente muchas veces habla y critica porque es fácil hacerlo a través de una computadora”, manifestó.

Un hombre ingresó al predio de la Isla Jordán y sin aportar sus datos ni dejar registro de lo que estaba haciendo, decidió llevarse a los perros, diciendo que eran suyos.

Los trasladaron por agresivos

Hace varios meses un grupo de perros se había adueñado de la plaza San Martín, en pleno centro cipoleño. Los comerciantes y vecinos de la zona comenzaron a alimentarlos, pero nadie los adoptó y los dejó libremente en la calle. Con el pasar del tiempo el grupo se fue engrosando hasta convertirse en una temible jauría. Los casos de personas atacadas se repetían semana a semana, así como también las denuncias. Hubo muchos casos en donde no se llegó a una mordida, pero los animales intimidaban a transeúntes para que eligieran otro camino. Hasta que un nuevo ataque, en el que un hombre resultó gravemente herido, hizo que el Municipio tomara la decisión de trasladarlos al refugio de la Isla Jordán.