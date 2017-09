Un depravado la manoseó en la calle y no le tomaron la denuncia porque no lo identificó

Una mujer de 54 años fue víctima de un depravado el viernes pasado cuando se dirigía a su trabajo. Transitaba en bicicleta por la rotonda de calle Mengelle y Avenida Alem, y justo frente a correo un hombre la interceptó y la manoseó.

En dialogo con LM Cipolletti contó que en ese sector suele bajar la velocidad y transitar por la vereda para cortar camino y evitar hacer toda la rotonda. En esa esquina vio que estaba parado un hombre robusto con campera azul y capucha puesta.

"Cuando paso por ahí subo a la vereda y circulo muy despacio. El hombre me agarró de atrás y me manoseó por varios segundos. Grité y nadie me ayudó, pese a que habían personas. Pude escaparme y me fui hasta el trabajo. Después volví a mi casa y me encerré. Le conté a mi hija y me obligó a denunciar, aunque sea para que quede un antecedente", expresó.

La mujer concurrió el sábado por la mañana a la Comisaría 32 del barrio La Paz, aunque le dijeron que no podían formular una exposición policial porque no pudo identificar al agresor. Además le recomendaron "cambiar de recorrido para evitar algún inconveniente".