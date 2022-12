Un cipoleño llegó al Mundial por comprarle un regalo a su mamá

Faltaban apenas unas horas para tocar el cielo con las manos. Ya había llegado a Buenos Aires, donde se reunió con su hermano, el otro afortunado de esta historia, y en pocas horas más tenían que estar en el aeropuerto de Ezeiza. Para eso llevaron una bandera blanca y celeste, y sobre todo llevaron una ilusión, la que emociona y no deja dormir a muchos argentinos. "Ya quiero estar arriba del avión, no veo la hora", dijo en las horas previas. Y a la pregunta obligada, aclaró: "Nervioso no, estoy recontra contento".

"Voy al shopping Alto Comahue a comprarle un lindo regalito a mi mamá. Me decidí por una cadenita con un dije que encontré en una joyería. Me quedé con la factura, y en eso veo que había un sorteo para ir a Qatar. Cargué la factura en la aplicación -APA- sin saber qué pasaría, pagué con tarjeta, y a los tres días me sorprenden con el viaje. Al principio no creía, era el sueño de toda persona .Pero cuando me hablaron de Irsa, la empresa que sorteó el viaje, para confirmar, resulta que era verdad. Y para mí fue alegría tremenda", contó Matías, en diálogo con LMC.

Matias Campana Qatar 02.jpeg

Así Matías resultó ganador de un sorteo nacional que incluyó el pasaje de ida y vuelta para su hermano, quien a la distancia participó también del regalo de cumpleaños de su mamá. "Cuando yo le entrego el regalo y le cuento del sorteo, ella me dijo 'prepárate que te vas para Qatar'. y fue tal cual me dijo, ella estaba convencida de que me lo iba a ganar", recordó de ese momento.

Nacido y criado en Cipolletti, se recibió como licenciado en Administración de Empresas en la ciudad de Córdoba. Actualmente trabaja en Cliba. "En mi trabajo no lo podían creer, no me creyeron hasta que vieron el video promocional de Visa (Hospitality), y se pusieron como locos. Mis amigos también explotaron cuando les conté. Es que sí, fue una sorpresa tremenda. Ni siquiera en Córdoba, en el banco donde trabaja mi hermano, lo podían creer", comentó el joven cipoleño.

Matías Campana 02.jpeg

Además de los pasajes, no van a pagar un peso por el alojamiento en un hotel cinco estrellas que es una locura. Se trata del Mondrian Doha, donde se hospedaron celebridades de la talla de Justin Biber y Neymar. All inclusive, con un sinnúmero de actividades, servicios y propuestas. Ubicado a 10 kilómetros del centro de Doha, pero a unas 10 cuadras del Estadio Lusail donde la Selección derrotó a México por 2 goles.

El cipoleño afortunado siguió el proceso de sacar el pasaporte, y junto a su hermano partieron a Doha este miércoles, tras el decisivo partido que jugó la Argentina contra Polonia por el pase a octavos de final. "Nos vamos a San Pablo, Brasil; hacemos escala ahí, y luego volamos a Doha", relató.

image.png

El premio a su vez incluyó dos entradas para ver el partido de la Selección en octavos de final, este sábado a las 16. "Es una locura", sostuvo emocionado. Nunca había ganado un premio tan gran y significativo como éste, aunque sí algunos descuentos para alojarse cerca de Bariloche y San Martín de los Andes. "Algo así nunca en mi vida", confesó.

Fue un sorteo nacional que promocionó Visa, sponsor oficial del Mundial Qatar 2022, a su vez contratado por Irsa. Participó una cadena de shoppings como Alto Comahue, Alto Palermo, Abasto y Alto Salguero en Buenos Aires. Cuatro personas resultaron ganadoras, uno de ellas fue Matías.

Matiasmcampana.mp4

El jueves a las 2 de la madrugada se subió al avión que lo lleva hasta Doha, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, Buenos Aires. "Es un vuelo de aproximadamente 17 horas. Estaré llegando a a las 8 de la mañana del viernes, horario de Qatar. Y tengo fecha de regreso para el 6", contó.

Son cuatro noches en Doha a pura adrenalina, y con todo incluido. "Pero regalos hay que traer", finalizó, en las horas previas a volar más allá del continente y abrazar el sueño albiceleste.