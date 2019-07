En diálogo con LMC, Alexis contó que a mediados de mayo vio una publicación de Facebook en la que se ofrecían paquetes para viajar a Buenos Aires para ver a Boca Juniors y que, inmediatamente, se contactó con el vendedor por WhatsApp para averiguar precios y modalidades de pago.

“Cada paquete tenía un costo de $5 mil para no socios y en los mensajes me dijo que salían el 30 de julio a la noche desde la YPF (calle Luis Toschi) y que regresaban apenas terminara el partido. Para asegurar los lugares había que ir hasta su domicilio y pagar en efectivo de manera personal. Yo fui el domingo 23 de junio, lo conocí, le entregué la plata mía y la de mi hermano y me dio un recibo”, detalló el joven.

El estafador alquilaba un departamento ubicado en la esquina de Surinam y República del Libano, en el barrio San Cayetano de General Roca. “El chico medía 1.75 metros aproximadamente, tenía alrededor de 25 años y creemos que tiene domicilio en Formosa”, agregó.

Las semanas pasaron y “Fernando” se encargó de no perder contacto con las víctimas. A Alexis, por ejemplo, le escribió en reiteradas ocasiones para charlar sobre fútbol, respondió a algunos de sus estados y hasta le dijo que “se iba a dar una vuelta” por Cipolletti para jugar un partido.

“Nos dijo que nos iba a entregar las entradas el miércoles 24 de julio y que iba a organizar una juntada para comer unos choripanes. Un amigo que también se había sumado al viaje me llamó a la mañana para preguntarme si había logrado comunicarme con él, porque no había tenido éxito. Intenté escribirle, pero ya no figuraba como un contacto de WhatsApp, entré a Facebook y la página que tenía no existía más. Se lo tragó la tierra”, sentenció.

En medio del nerviosísimo y la incredulidad, Alexis decidió viajar a Roca para entender lo que sucedía, pero –al llegar al domicilio de “Fernando”- se encontró con una multitud de gente; todos en la misma situación, todos estafados por la misma persona. En el lugar, la dueña del departamento les dijo que el inquilino había dejado el inmueble el domingo pasado.

El cipoleño y su hermano radicaron la denuncia policial en la Comisaría 3° de General Roca. “En mi barrio se habían sumado varios amigos para comprar los paquetes y creo que acá somos cerca de seis los estafados, pero sabemos que hay muchísimos más”, concluyó.

