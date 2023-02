Un barrio neuquino vive atemorizado por adolescentes de un hogar

"Vinieron vestidos primero de otra forma y despues volvieron, como estaba un poco lleno el local, pensaron que no nos íbamos a dar cuenta. Entraron y se pusieron adentro de la campera, encima con el calor que hacía, dos botellas de vodka, una cada uno. Mi hermana se dio cuenta y a uno de los pibes le dijo 'Sacate lo que llevás'", contó la comerciante.

Toda la secuencia se dio ante la atenta mirada de otros empleados y clientes, por lo que el adolescente al que se le enfrentaron, rápidamente devolvió la mercadería y enfiló para la puerta. No obstante, su compañero no tuvo la misma reacción, lo que desató un forcejeo hasta que lograron sacarle la otra botella. "No robaron pero quisieron agredirnos, nos empujaron y despues salieron corriendo", confió Soledad.

Aunque ella rápidamente llamó a la Policía y activó un botón de pánico que tienen en el comercio, los efectivos no llegaban y ella se decidió a salir a recorrer la zona en auto, momento en que fue testigo de una situación casi idéntica en un supermercado chino de calles Borlennghi y Santa Teresa, donde los propietarios también forcejeaban con los jóvenes, a los que pronto se les sumaron varios más para agredir a las víctimas y tirar piedras contra el local.

"Ya han venido acá al negocio, los conocemos y tenemos que estar mirándolos constantemente, a veces vienen drogados y están todos en una casa hogar, pero aunque llamemos a la Policía, no los pueden tocar porque son menores de edad", señaló la mujer. A su local también lo agredieron a piedrazos.

Sin embargo, Soledad añadió además que no son solo los comercios los que sufren de esta inseguridad, sino que también se han registrados robos e intentos en casas particulares del barrio. "Andan robando casa por casa, queremos que los saquen del barrio", expresó.

Por otro lado, otros vecinos que no se identificaron también hablaron con la radio y no sólo se expresaron en igual sentido, sino que añadieron que los adolescentes -que vivirían todos juntos en un hogar para jóvenes judicializados denominado Hue Lihue- estarían sin supervisión alguna desde hace unos tres meses, por lo que la casa se convirtió en una suerte de "aguantadero".