Un artista cipoleño estrena su primera obra de teatro

Leandro, de tan sólo 20 años, creció sumergido en el mundo del arte dramático y los cortometrajes, mientras que incursionó como actor desde su más temprana edad. Con el paso del tiempo fue ganando experiencia y determinación, razón por la que hoy se encuentra viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida junto a un elenco compuesto por nueve profesionales oriundos de Cipolletti y General Roca.

“Es una obra que escribí yo y que también protagonizo. La historia surgió en base a cosas que contaba un amigo de mi mamá que trabajaba en un consultorio médico. Lo uní todo para que tenga un comienzo y un final y después cada actor enriqueció el personaje a su modo. La empecé después de dejar Chicos católicos, que me sirvió porque me puse a escribir”, contó el artista. Su salida del otro proyecto, de un rotundo éxito a nivel nacional con diferentes elencos, fue algo traumática pero para él se trató de una oportunidad que no quiso desaprovechar bajo ningún punto de vista.

El grupo de profesionales que le da vida a su ópera prima teatral son su hermano Ramiro Zalazar, Bruna Vido, Anahí Seren, Florencia Debiacci, Carlos De Gracia, Cinzia Soprano y Pablo Jacquet. “La verdad es que son todos re buena onda y se sumaron enseguida porque les gustó la historia y les encantan los personajes que le tocó a cada uno, está muy bueno”, remarcó.

Entradas a la venta

Las entradas para poder disfrutar de Sobreturno ya se encuentran a la venta en el comercio Balcarce, ubicado en la esquina de Miguel Muñoz y Alem. Las anticipadas tienen un costo de 200 pesos.

La propuesta artística se da en el marco del inicio de una nueva edición de la Feria del Libro, en un fin de semana que comenzará a contar con una cartelera cada vez más amplia.

Con el inicio de la primavera las alternativas culturales y de espectáculos se multiplican. Sobreturno será la encargada de darle el puntapié inicial a una temporada que todo indica que será exitosa.

Se estrena el sábado

Los organizadores del espectáculo informaron que el sábado que viene realizarán dos funciones. Aseguran que si bien esperan agotar localidades, el objetivo principal es ofrecer una noche llena de diversión y color.