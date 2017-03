La segunda jornada del juicio oral por las estafas cometidas con oficios judiciales arrojó un saldo negativo para el principal acusado, José “Chiqui” Forno, quien fue apuntado por uno de los imputados como la persona que le entregaba la documentación necesaria para cobrar en el banco. También mencionó a un tal “Daniel”, que supuestamente prestaba servicios en un estudio jurídico. El resto de los testigos que desfilaron ayer por la tarde en la sala de audiencias de la Cámara en lo Criminal Primera de Cipolletti señalaron que Forno era jefe de despacho de la ex Cámara Civil y que, en general, se encargaba de lo contencioso. Todavía restan declarar ocho testigos y recién después se avanzará con los alegatos.

Aunque no estaban previstas sus declaraciones, dos de los imputados que hasta el momento habían guardado silencio pidieron hablar y tanto el tribunal presidido por Julio Sueldo como las partes no pusieron objeciones. Entre los que accedió a brindar su versión de los hechos se encuentra Jorge Roberto Pérez, quien enfrenta una situación complicada debido a que el resto de los procesados lo apuntó como la persona que los reclutó para cobrar oficios judiciales.

De forma muy directa, Pérez recordó que visitaba a Forno en su trabajo y que este le entregaba “un papel” para llevar al banco. “En alguna oportunidad me los daba Daniel y, en otras, me los daba Forno”, reveló ante los camaristas. El procesado destacó que no dudaba de las intenciones del empleado judicial y precisó que “he ido a cobrar muchas veces al banco”.

En cuanto a su relación con Forno, Pérez señaló que lo conoció en Neuquén, en un departamento que alquilaba. Por aquel entonces, trabajaba en un carrito de panchos y el trámite del cobro de oficios le generaba un ingreso extra.

Afligido, el procesado pidió disculpas a su suegra y al resto de los imputados por involucrarlos en la causa penal e insistió en que nunca pensó que “era una estafa”.

En tanto, la otra procesada que accedió a declarar fue la esposa de Pérez, Encarnación de León, quien recalcó que “fui varias veces al banco”.

Reclamo

Pidió que no se mencione su nombre

De forma insólita y a pesar de que este medio brindó ampliamente su versión de los hechos, José “Chiqui” Forno hizo una presentación para que no se mencione su nombre porque se quejó de una supuesta tergiversación de lo que sucede en el proceso oral. El reclamo del acusado fue rechazado con énfasis por el fiscal de Cámara, Gustavo Herrera, quien recalcó que deben “ser transparentes” y cualquier restricción “sería violatoria”. El criterio de la parte acusadora fue acompañado por el tribunal y el camarista Julio Sueldo se encargó de enfatizar que el juicio “es un acto público”.