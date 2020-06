Tres maestras que llevan algo más que la tarea a sus alumnos

"Nos preocupaba mucho la desigualdad porque hay alumnos que en este tiempo de cuarentena pueden acceder a todo porque tienen los medios tecnológicos y hay otros que no", aseguraron las maestras de sexto y séptimo grado de la Escuela 106 de Plottier, que en plena cuarentena decidieron salir a la calle y llevar ellas mismas las tareas escolares hasta las casas de sus alumnos, muchos de los cuales no cuentan con internet o tienen dificultades para conectarse o directamente no cuentan con un celular.