La legisladora aclaró por qué le dejó tan magra propina a Franco, mozo de la capital bonaerense, que ayer contó en FM Cielo la situación. "Me ha tocado atender a la señora Carrió y recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina. Parece mentira, pero es así como te digo, me pasó que en este lugar se deja aproximadamente un 10% de propina, y en ese momento ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos", recordó Franco, mozo del bar platense Drack. Agregó que el consumo de la diputada fue de 300 pesos, por lo que debería haberle dejado 30 pesos de propina.

"Me parece indignante lo que dice la señora Carrió, es una falta de respeto para gente que la está pasando muy mal en el país", dijo el mozo sobre las declaraciones de la diputada en TN.

"Lo que dijo el mozo que le di los $5 pesos y monedas es cierto por un café y dos tostados era la única plata que tenía le mostré la billetera y le pedí perdón", sostuvo Lilita en su cuenta de Twitter.

(Mi derecho a réplica @clarincom) https://t.co/Xpfa2CnLzK — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 4 de julio de 2018

La polémica por la propina de desató tras las declaraciones que hizo la legisladora de Cambiemos el lunes por la noche en TN ante el periodista Joaquín Morales Solá, en el programa Desde el llano.

"Yo sé que hay una desesperanza y que el impacto es sobre el salario. La primera recomendación que le hago a la clase media, media alta, dé propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay tres millones de personas que vive de esa changa. Y a veces cuando nos ajustamos, vamos dejando de dar propina", dijo Carrió y generó una serie de burlas y críticas en las redes. Incluso un grupo de manifestantes realizaron un escrache en el Congreso.

Embed De la “lluvia de inversiones” y “Argentina es el país más requerido del mundo para invertir” pasamos a discutir con un mozo por una muy miserable propina...Algo no estaría funcionando en #Macrilandia



La “republiquita” deberá estar llorando en este momento #denpropinas — Carlos Riello (@riellodecba) 4 de julio de 2018

INSÓLITO: homenajearon a @elisacarrio en un frasco de propinas y se viralizó. pic.twitter.com/n6egjNv8v5 — El Destape (@eldestapeweb) 4 de julio de 2018

Embed Carrió le pidió a la clase media que dé propinas para salir de la crisis

¿Por qué mejor no le pide a Dujovne que traiga la plata que tiene afuera del país? — Pino Solanas (@fernandosolanas) 3 de julio de 2018

Capusotto predijo a Carrió ⁉️ pic.twitter.com/DOtXXNw9OG — Noticias en Red (@notienred) 4 de julio de 2018

Embed TRABAJO SI, PROPINA NO!

Las compañeras de los barrios populares le responden a @elisacarrio frente al Congreso Nacional pic.twitter.com/DWO1BUO7BP — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) 4 de julio de 2018

