Tras la cosecha, quedarán menos chacareros activos

Las referencias pertenecen al titular del Consorcio de Regantes y referente productivo, Eduardo Artero, quien no ocultó su desazón e inquietud ante un fenómeno que pareciera indetenible. Recordó que todo el Valle, décadas atrás, supo contar con unos 7000 productores y que en este momento sumarán unos 300. Cuando mucho, 500, siendo muy optimistas.

Lo peor, y lo sabe porque conoce el paño y a quienes aún no abandonan el trabajo frutícola, es que al finalizar la cosecha se reducirá todavía más la cantidad de chacareros. Sin políticas que les mejoren el panorama de precios bajos para peras y manzanas, sujetos a presiones impositivas y bancarias, y costos elevados de producción, muchos de sus colegas dejarán la actividad. “Esto no da para más”, enfatizó, pero aclaró que es para los productores el drama, ya que hay unas 15 empresas que están operando bien. La fruticultura sigue siendo un buen negocio, pero no para los chacareros, afirmó.

El propio Artero sabe, y no de ahora, que casi no valen tantos esfuerzos y que hasta viviría más tranquilo si optara por la especulación inmobiliaria o por poner a plazo fijo lo que invierte entre la poda y la cosecha. No lo hace, pero las cosechas vienen cada vez más amargas.

