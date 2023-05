Tragedia de Sol: una lucha por Justicia y contra el olvido

Según explicó Ruiz, “al año de haber iniciado el expediente después de la caída del avión, el juez Moldes había determinado la falta de mérito. O sea que ya apuntaba a que todo iba a quedar en la nada. Tuvimos que ir 3 veces a la Cámara de Apelaciones y dos veces a Casación. Primero, fueron por la falta de mérito, después por la absolución y por último, fueron por la prescripción porque lo habían caratulado con un delito que prevé una sentencia de 5 años de prisión con lo cual el tiempo había transcurrido y eso iba a prescribir. La otra era que técnicamente, si vos tenés una causa con 12 años sin resolución prescribiría en forma definitiva”, detalló a CNN Radio Roca.

La resolución favorable de la Cámara de Casación instó al juzgado de Bariloche a trabajar en forma urgente sobre el expediente de la investigación. Además solicitó que no haya una sentencia por mero paso del tiempo o prescripción.

"Realmente nosotros estábamos muy preocupados porque pensábamos que el Juzgado iba a hacer oídos sordos tanto a la Cámara de Apelaciones como a Casación. Es más, la fiscal se comunicó con mi abogada diciéndole que para ellos la actuación había estado bien y que no iban a hacer nada. Pero se ve que han llegado analizar un poco más en profundidad y han llamado ahora a indagatoria directamente a todo el directorio del Sol en el momento de la caída del avión y una ampliación de testimoniales a pilotos y técnicos”, detalló Ruiz.

Para Juan Carlos, el llamado a indagatoria es casi como volver a empezar. Destacó que trabajarán duro y que el expediente tiene pruebas más que relevantes sobre lo que sucedió en ese vuelo. Además, resaltó que no sólo le tocó sufrir la tragedia, sino la ausencia del Estado al que le pide respuestas. “Esto abre una nueva expectativa y tenemos que estar muy atentos para que este letargo no se vuelva a repetir”. Si bien serán 9 los involucrados del directorio de Sol que deberán prestar declaración, destacó que faltan los responsables de entes como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que debieron controlar que el avión estuviera en condiciones de volar.

querella y víctima tragedia Sol Tragedia de Sol: Juan Carlos Ruiz junto a su hijo Juan Manuel, víctima fatal.

"A ese avión le faltaban verificaciones de hélices que lo hacían no aeronavegable, si bien después los peritos dicen que no fue la causa del accidente, de todos modos su lugar era la tierra, no prestando un servicio”, explicó Ruiz. Agregó que además las rutas de Neuquén a Comodoro que hacía no estaban habilitadas. “Los pilotos salieron con un parte meteorológico de las 5 de la tarde. La oficina de servicio de meteorología del aeropuerto de Neuquén cierra a las 17 y el avión salió como a las 20 y pico”.

Respecto de la falta de capacitación, aseguró que era responsabilidad absoluta de la empresa y que a quienes piloteaban ese día el avión, les faltaban las actualizaciones sobre el manual de acción ante un frente de engelamiento (formación de hielo en vuelo en la estructura externa de la aeronave). “Ellos no tuvieron la simulación, ni la capacitación, no tuvieron absolutamente nada de este nuevo procedimiento para actuar en estos casos. Creo que responsabilizar al piloto cuando la responsabilidad es de la empresa que capacita, es muy ligero”, remarcó.

La incansable lucha para evitar otra tragedia

En la actualidad, la lucha por verdad y justicia la llevan adelante Juan Carlos Ruiz y la esposa del piloto Juan Raffo. “En el expediente quedamos solamente ella y yo como querellantes. Son 21 familias, porque había una mamá y su bebé. Es decir que los 19 restantes, de alguna manera, han arreglado económicamente. Cuando cobran, la empresa les hace firmar un documento de que desisten de todo tipo de reclamos”.

Consultado sobre por qué no aceptó esa reparación, explicó que no se la ofrecieron pero que de haberlo hecho no la hubiese aceptado. “Siempre veía los noticieros, cuando había sucesos de esta índole, decía ´pobre familia, mirá lo que les pasó´. Así que cuando me pasó a mí, vi en esto tanta corrupción que no pude quedarme quieto. Somos víctimas de esta tragedia. Hay responsables y que les quepa lo que le tenga que caber; y que esto cambie para que no vuelva a suceder. Que cuando nosotros vayamos a un aeropuerto a despedir a alguien tengamos la plena seguridad de que lo vamos a volver a recibir”.

Juan Carlos es un hombre de fe. Eso le ha servido también para mantenerse en pie. “Le he pedido a Ceferino Namuncurá por las 22 vidas que quedaron en su árida Patagonia. A Dios que nos ilumine y acompañe en éste duro camino y logremos la paz que nuestras víctimas y nosotros necesitamos”.

Como cada 18 de mayo, hoy participará de una misa a las 11.30 en el santuario que el municipio de Los Menucos construyó en el sitio donde cayó el avión hace 12 años. "Será en homenaje a nuestros seres queridos en el último lugar donde han estado .El puñadito que seamos vamos a estar recordándolos con mucha emoción".