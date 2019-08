Tragedia al volante: un joven de 27 años murió en un brutal vuelco

Tras recibir un pedido de auxilio, personal de Bomberos Melipal y de la Policía de Río Negro llegaron a la ubicación. Durante el operativo sólo encontrar el cuerpo del conductor de 27 años quien, según estimaron, murió producto del brutal impacto.

Fuentes sanitarias del hospital Ramón Carrillo confirmaron que una ambulancia llegó al lugar por pedido del equipo de rescate. No obstante, los paramédicos no intervinieron porque el joven ya no presentaba signos vitales.

LEÉ MÁS

Vuelco fatal en la Ruta 43: un hombre murió luego de haber sido despedido del vehículo

Un cipoleño sufrió graves heridas tras un violento vuelco en La Pampa