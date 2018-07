Tortoriello: "No negociaremos con Sitramuci"

Respecto del aumento pactado, dijo que fue muy bueno para los trabajadores. “En diciembre del 2017, cuando acordamos la pauta de incremento salarial del 15%, comenzamos a pagarlo de una sola vez a partir de enero. Ahora nos volvimos a sentar y pautamos un nuevo incremento para el segundo semestre. Cuidamos el poder adquisitivo del trabajador municipal. Esto implica una reducción de la obra pública planificada para el segundo semestre, pero es compensar”, dijo Tortoriello.

“No quieren dialogar”

Mientras que sobre Sitramuci aseguró que se trata de un caso especial porque nunca obtuvo la personería gremial, por lo que técnicamente no tienen representación legal para poder discutir algo.

“Desde hace dos años y medio, cuando asumí la gestión, nunca entendieron que dialogando se arreglan las cosas, y no haciendo asambleas, huelgas y quites de servicios. No tiene sentido dejar a los vecinos sin servicios. Con el resto de los gremios siempre dialogamos y fuimos creciendo y solucionando inconvenientes. Sitramuci no quiere el diálogo y no son interlocutores de los trabajadores, por eso no los convocamos”, explicó Tortoriello.