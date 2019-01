El encargado del anuncio fue el intendente de Cipolletti y presidente de CAPEAC, Aníbal Tortoriello. Los empresarios plantearon el crítico panorama que atraviesa el transporte por la escalada imparable de la inflación y las dificultades que muestra la macroeconomía en general, y la fruticultura en particular.

La Capeac nuclea el 80% de las empresas del sector, con una flota de unos 230 camiones que viajan al puerto de SAE. En las próximas horas, Tortoriello se reunirá con los exportadores que manejan el puerto, y es allí donde comenzarán las negociaciones por la nueva tarifa.

“No sólo hay que arreglar una mejor tarifa con los empresarios frutícolas, también es fundamental dejarles en claro que, si no se respeta el abono de los anticipos de combustibles en tiempo y forma, y se mejora la cadena de pagos, será imposible salir a las rutas”, afirmó el jefe comunal.

Durante el encuentro se dejó en claro que la escalada de la inflación durante 2018 hirió de gravedad al sector.

transportistas Capeac

“Nuestros costos subieron nada menos que un 62%. Es algo histórico, y cada vez se hace más difícil trabajar”, remarcó Tortoriello. Los empresarios dijeron estar “desfinanciados y descapitalizados”, y que incluso tienen que apelar a créditos y decisiones financieras poco recomendables para mantenerse en la actividad.

“El año pasado arreglamos una tarifa con las exportadoras de 23 pesos el kilómetro. Eso sonaba bien en enero, pero dejó de sonar tan bien en noviembre cuando terminamos de cobrar por un trabajo que se había hecho 8 meses antes. Es decir, esos 23 pesos se transformaron en 11 pesos por la subida del dólar y los costos. Eso tiene que mejorar o será imposible subir a las rutas”, explicaron.

Según dijeron, durante la temporada que pasó las empresas frutícolas “tampoco cumplieron con el pago de los anticipos como se había pactado. No podemos volver a permitir que ocurra. Si no pagan el combustible como se define de antemano, no se sale a trabajar”, amenazaron. El denominado “anticipo” es un pago que realizan las frutícolas para que los transportistas puedan cargar combustible antes de partir con la carga hacia el puerto de SAE. “Es algo fundamental que respeten el pago del anticipo. Sin eso, no habrá camiones en las rutas”, aseguró Tortoriello.