La primera semana será gratis para que los cipoleños puedan acceder a la tarjeta magnética y acostumbrarse a la modalidad. Pero a partir del 15 se comenzará a cobrar, aunque las multas llegarán más tarde.

¿Cuánto costará la multa?

El estacionamiento pago en Cipolletti, que comenzará a implementarse a partir de enero, ya plantea los valores para aquellos automovilistas que no registren la parada. El valor mínimo será de $312 pesos, y superará los $672 para los morosos.

La hora primera hora del estacionamiento pago costará $12, la segunda $15 y la tercera $18.

El valor de la infracción será equivalente al valor de las horas que no se hayan pagado más un monto equivalente a 25 horas de estacionamiento. En el caso de no pagar dentro de la semana, si la misma no fue cancelada se realizará una notificación formal al vehículo con un costo adicional equivalente a 30 horas.

