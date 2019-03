Todavía no saben el nombre del clonador de tarjetas

De manera inicial, la jueza Sonia Martín le impuso al ladrón un arresto preventivo de 72 horas. De acuerdo a fuentes allegadas a la investigación, ayer no se pudo avanzar en la audiencia de formulación de cargos porque el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti no pudo dar precisiones sobre el verdadero nombre del detenido, identificado como Fernando Santos Oliveira. Lo único que manifestó el acusado fue que su madre es colombiana y el padre, brasileño aunque no cuenta con documentación que acredite su verdadera identidad.