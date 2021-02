Tildaron de narco a Maluma y se armó un escándalo

El colombiano de 27 años explicó en The Rock Star Show, que su padre trabajó como gerente de varias “empresas importantes” de su país natal durante su infancia .

Infancia

El músico recordó que tuvo una infancia sin problemas económicos, ya que nunca le faltó nada. “Tenía una vida bien. Pero a los 13 o 14 años, mis papás se separaron, y todo se fue al piso. Pasé de una vida cómoda a casi perderlo todo. Porque de ahí fue, como decimos en Colombia, comí tierra, comí mierda. Fue cuando empecé a valorar mucho más la vida, cuando empecé a ver que la comida era la misma al desayuno, al almuerzo, a la cena, donde mis abuelos eran quienes nos proporcionaban la comida”, detalló Maluma sobre el difícil momento que le toco pasar en la adolescencia.

Su avión

No hace mucho el colombiano se pudo comprar su propio avión para trasladarse cuando está de gira. Sobre la lujosa aeronave, opinó: “No me arrepiento de tener mi avión, pero a eso le falla una cosa y otra, que la tuerca. Pero todo vale la pena y por eso he trabajado para tener mis cosas”, dijo sobre el avión G450, a la que bautizó como Royalty Air. Según publicó la revista Forbes, su nueva adquisición le costó entre 22 y 25 millones de dólares.