Tiempo en Cipolletti: fin de semana de temperaturas cálidas

El sábado será un día soleado con una noche fresca. El domingo tendrá cielos nublados con temperaturas cálidas que se conservarán hasta la noche.

El cielo estará despejado durante el sábado en Cipolletti. El domingo tendrá cielos nubosos durante la mayor parte del día.

Llegó el fin de semana y el sábado en Cipolletti comenzó con un cielo totalmente despejado , con una temperatura cálida que marcó los 15º a las 9 de la mañana. Durante el transcurso de la mañana aumentará hasta culminar en 20º grados en horas del mediodía, según lo informado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

El cielo se mantendrá soleado con temperaturas que ascenderán hasta los 24 grados a las 14.00 de la tarde. El sábado será un día mayormente despejado , con una máxima de 27º que marcará el momento más cálido del día a las 17.00 horas, el viento no molestará ya que se mantendrá con ráfagas de hasta 29 km/h.

Las temperaturas cálidas se conservarán durante la mayor parte de la tarde, hasta que una vez que caiga el sol comenzará a descender la temperatura. A partir de las 20.00 el cielo comenzará a nublarse con vientos del suroeste de 37 km/h.

Durante la noche, la temperatura bajará hasta 6º lo que creará una noche fresca para vivir una salida o encuentros al aire libre. El viento acompañará un poco más debido a que reducirá la velocidad de sus ráfagas a 21 km/hora.

wifi en la plaza El sábado anticipa temperaturas cálidas durante la tarde. Anahí Cárdena

El tiempo del domingo en Cipolletti

Por otro lado, el domingo en Cipolletti será un día nublado y cálido durante el día. Las temperaturas tendrán un máximo de 27º C con cielo parcialmente cubiertos, esto anticipa la presencia de nubes durante la mayor parte del día. El viento acompañará la jornada con ráfagas leves de 18 km/h.

chicos plaza.jpg Será un sábado para disfrutar al aire libre en Cipolletti. Anahí Cárdena.

Durante la noche del domingo, las temperaturas descenderán hasta los 12º para crear un escenario nocturno fresco pero aceptable. La disminución de la temperatura no será tan brusca como la noche del sábado y permitirá disfrutar del aire libre en el último día del fin de semana.

El viento aumentará a 24 km/h con ráfagas que podrán llegar a los 43 km/h, lo que puede constituir dificultades para el desarrollo de eventos nocturnos.