Thelma Fardin: "Tengo que perseguir a Darthés por Brasil"

Tras viralizarse esta nueva información, la ex protagonista de Patito Feo contó en Nuestra tarde de TN, que pese a que sabe que la causa está avanzando entiende que aún tiene un largo camino por transitar.

Embed

“El pedido de extradición tal cual aún no está todavía y hay que ser cautelosos en esto. Ahora se está haciendo la traducción, porque a pesar de que es un país vecino tenemos la barrera del idioma, entonces entiendo que el Ministerio Público Fiscal de Nicaragua está avanzando en esto y cuando este por supuesto lo comunicaremos”, explicó la joven y aclaró que aún sigue vigente el pedido de captura de Interpol para el ex galán de telenovelas.

En este sentido, Thelma aclaró que Brasil no es un país que extradite a sus nacionales y justamente Darthés nació allí. Con este gran problema, la intérprete señaló que existe la gran chance de que el estado elija hacerse cargo de juzgarlo.

“Él está escondido en Brasil, está prófugo, y usaron esta estrategia porque Brasil no extradita a sus nacionales. Entendiendo eso, la verdad es que las cosas no pueden quedar sin juzgar. Ahora, es un proceso profundamente agotador porque yo lo tengo que ir a perseguir a Brasil. Él incluso puede usar la estrategia de moverse por todo Brasil para que yo no lo encuentre y ninguna fiscalía pueda asentar jurisprudencia y decir ‘bueno, vamos a avanzar sobre este caso’”, explicó.

Con todo este camino cuesta arriba, ella no pierde las esperanzas de llevarlo ante la Justicia, aunque aclaró que será un proceso largo y costoso. “En algún momento lo podemos llegar a encontrar, pero con todo lo que les estoy diciendo se imaginaran que nada de esto es gratuito, ni emocionalmente ni económicamente… Y es una injusticia terrible que haya que ir hasta donde el quiera ser juzgado. También hay que lograr notificarlo y si es así, hay que volver a introducir la prueba, traducirla al portugués, viajar tanto yo como mis testigos… es realmente engorroso”, continuó.

Pese a esto, Thelma Fardin comentó que está tranquila consigo misma ya que la causa sigue avanzando. “A pesar de que son unos tiempos espantosos y revictimizantes, se avanza, la causa de ninguna manera se cae, está sumamente activa”, finalizó.