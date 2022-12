Teresa Libera Bitesnik y Jacinto Rodríguez, descendientes de inmigrantes

Teresa Libera Bitesnik nació el 20 de octubre de 1937 en Cervantes, Río Negro. Dijimos que su padre Hugo Bitesnik italiano y su madre Gracia Rosa Olibrio nacida en Buenos Aires, también hija de inmigrantes. Durante su infancia y adolescencia vivió en Cutral Co (Neuquén). Estudió pupila en el Colegio María Auxiliadora de Bahía Blanca y General Roca. En su formación y educación estuvieron siempre presentes las Hermanas de la Congregación. Ellas cubrían horas de soledad, aconsejaban cual madre cercana e impartían hábitos para toda la vida. De tantos años en el internado, surgieron amigas entrañables, no sólo de estudio, sino también de anécdotas y risas, en el largo viaje en tren de regreso a sus hogares. Una vez radicada en Cutral Co estudió y se recibió de profesora de Piano.