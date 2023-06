Tensión social por la falta de fondos en el Estado nacional

Son tiempos complicados para el gobierno nacional y no se sabe qué va a pasar con el plan Potenciar Trabajo y con las obras proyectadas o ya en marcha en los barrios populares del país. En el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, afirman que no hay fondos y que todo depende de lo que haga o no haga el Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa.